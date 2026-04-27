Con la fine del letargo in Giappone torna l'allarme orsi | lo scorso anno record di vittime e incidenti

Con l'arrivo della primavera in Giappone, si registra un aumento degli avvistamenti e degli attacchi di orsi, dopo un anno segnato da numeri record di vittime e incidenti. La fine del letargo degli animali ha portato a una maggiore presenza in aree frequentate dall'uomo, con i primi episodi di aggressione già segnalati dalle autorità locali. La situazione ha riacceso l'attenzione sulla convivenza tra popolazione e fauna selvatica.

Il 2025 è stato un anno record per gli incidenti e le vittime di orso in Giappone. Con la fine del letargo, cresce l'allerta: ci sono già stati i primi avvistamenti e attacchi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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