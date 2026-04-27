COMICON Napoli 2026 | il programma i prezzi dei biglietti come arrivare e cosa sapere

Mentre si avvicina il COMICON Napoli 2026, sono stati resi noti dettagli sul programma, sui prezzi dei biglietti e sulle modalità di accesso all’evento. Sono state comunicate anche le indicazioni su come raggiungere il luogo dell’appuntamento e alcune informazioni utili per i visitatori. Le date dell’evento sono ancora da definire, ma l’organizzazione ha già avviato la vendita dei biglietti e fornito indicazioni sul trasporto pubblico disponibile.

Mentre fervono i preparativi per il COMICON Napoli 2026, ecco alcune informazioni pratiche, dal costo di biglietti e abbonamenti a dove mangiare, per pianificare al meglio l'evento Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d'Oltremare ospita il COMICON Napoli 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia dedicati alla cultura pop. In quattro giorni si concentrano oltre 500 eventi tra fumetto, cinema, musica, videogiochi e intrattenimento, con un programma pensato per pubblici diversi ma unito da un unico filo conduttore: l'esperienza dal vivo. Il programma: cosa aspettarsi tra eventi e ospiti Il cuore del COMICON è il programma, costruito su una varietà di formati che si alternano durante tutta la giornata.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere Notizie correlate Un ricchissimo programma ci aspetta al prossimo Comicon di Napoli 2026Uno degli eventi più attesi d’Italia sta per iniziare ed è tutto pronto per regalarvi giornate piene d’emozioni. COMICON Napoli 2026, ultimi giorni per partecipare ai Visions Awards: cosa fare entro il 20 marzoLa manifestazione promuove, per l'edizione 2026, una serie di concorsi e premi dedicati all'audiovisivo, al cinema e alla creatività visiva COMICON... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comicon Festival; La mappa di COMICON Napoli 2026; COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay; COMICON Napoli 2026: dal 30 aprile al 3 maggio, la pop culture alla Mostra d’Oltremare. COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapereMentre fervono i preparativi per il COMICON Napoli 2026, ecco alcune informazioni pratiche, dal costo di biglietti e abbonamenti a dove mangiare, per pianificare al meglio l'evento ... movieplayer.it COMICON Napoli 2026, il programma ufficiale: oltre 500 eventi alla Mostra d’OltremareAttraverso la COMICON APP sarà possibile consultare il programma giorno per giorno, salvare gli appuntamenti e creare una agenda personalizzata, con notifiche per seguire tutti gli eventi selezionati ... ilgazzettinovesuviano.com https://www.tvcampiflegrei.it/marano-di-napoli-il-freno-a-mano-non-scatta-schiacciato-dalla-sua-auto-46enne-salvato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli. In corso anche perquisizioni della Polizia, l' omicidio nel 2024 a Secondigliano #ANSA x.com