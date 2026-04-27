Quando si gioca a poker, ci sono momenti in cui bisogna difendere da una grande puntata di buio. La guida spiega come, quando e perché intervenire in queste situazioni, soprattutto se un giocatore prima di noi ha rilanciato preflop. Sono passaggi importanti per capire le strategie più efficaci e le circostanze in cui è meglio proteggere il proprio mazzo.

Ci sono vari aspetti da affrontare quando alziamo le carte da grande buio e qualcuno, prima di noi, ha rilanciato preflop. Tra range di call, odds, bilanciamento e posizione non è sempre tutto chiaro. Ecco quindi qualche principio base e avanzato su cosa fare quando si decide di difendere da grande buio Studio e analisi sono aspetti fondamentali per migliorare. Se aveste la possibilità di guardare in profondità certe vostre mani, vi accorgereste che un bel po' di chips perse arrivano dalle stesse posizioni. E' il rischio che si corre quando, sbagliando, si decide di difendere da grande buio La situazione è una tra le più classiche. Siamo di grande buio e prima di noi c'è stato un rilancio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come, quando e perché bisogna difendere da grande buio? La guida

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