Come la cicala - anteprima

“Siamo state partorite dai nostri figli. Loro sono scomparsi, e noi siamo venute al mondo” Una Madre di Plaza de Mayo e una figlia, sequestrata e tenuta in un loculo stretto e buio, torturata e infine uccisa in uno dei terribili “voli della morte”. Due donne strappate l’una all’altra. Distanti ma.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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