Chelsea-Leeds | squadre confermate e formazioni complete canale TV live streaming online per la semifinale di FA Cup

Oggi si gioca la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta streaming online e sui canali televisivi dedicati. Per entrambe le squadre si tratta di un’occasione importante, dato che il Leeds tenta di raggiungere la finale per la prima volta in oltre cinque decenni, mentre il Chelsea punta a proseguire il cammino verso il trofeo.

2026-04-26 15:13:00 Il web non parla d’altro: Il Leeds affronterà lo scontro di questo pomeriggio con il Chelsea che cercherà di conquistare un posto nella finale di FA Cup per la prima volta in 53 anni. Il club del West Yorkshire ha fatto notizia per le ragioni sbagliate l’ultima volta che ha raggiunto la partita clou, perdendo memorabilmente 1-0 contro il Sunderland, squadra di seconda divisione, nel 1973, e da allora ha vissuto alcuni anni sterili. Ma con Daniel Farke hanno prodotto una stagione solida, anche se le vittorie ottenute altrove questo fine settimana significano che il loro status in Premier League non è ancora confermato. Il Leeds ha sicuramente un aspetto più stabile rispetto al Chelsea.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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FA Cup, il Chelsea batte il Leeds 1-0: la finale sarà contro il Manchester City #SkySport x.com