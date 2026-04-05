Squadre confermate formazioni complete dei quarti di finale della FA Cup con Summerville fuori e Calvert-Lewin in panchina canale TV streaming online

Le formazioni ufficiali dei quarti di finale della FA Cup sono state rese note. La partita si giocherà al London Stadium e vedrà confrontarsi West Ham e Leeds United. Tra le assenze, Summerville non è stato convocato, mentre Calvert-Lewin si trova in panchina. La conferma delle squadre è arrivata questa sera attraverso comunicati ufficiali. La partita si svolgerà sabato e sarà trasmessa in diretta su canale TV e streaming online.

2026-04-05 18:02:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: West Ham e Leeds United hanno confermato le rispettive squadre titolari per l’incontro di sabato al London Stadium nei quarti di finale della FA Cup. L’ultima volta gli Hammers sono riusciti a superare i quarti di finale nel 200506, perdendo la finale contro il Liverpool ai rigori a Cardiff. Gli ospiti raggiungono i quarti di finale per la prima volta dal 200203, l’ultima volta che raggiungono le semifinali con una sconfitta ai supplementari contro il Coventry City a Hillsborough nel 198687. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali mentre il Leeds ospita il West Ham nella FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Squadre confermate, formazioni complete dei quarti di finale della FA Cup con Summerville fuori e Calvert-Lewin in panchina, canale TV, streaming online Squadre confermate e formazioni complete della Liga, canale TV e live streaming online2026-04-04 23:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Robert Lewandowski è uscito dalla panchina per conquistare il... Squadre e formazioni confermate nel quinto turno della FA Cup 2025/26, inclusi canale TV e live streaming online2026-03-08 15:47:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Port Vale a partire dall’XI:...