Cerca di fare la spesa di alcool gratis all' Esselunga | arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato con diverse bottiglie di alcolici senza pagarle. Quando è stato fermato alle casse, ha proseguito la sua fuga e ha aggredito un vigilantes che cercava di bloccarlo. L’episodio si è verificato in un supermercato di una grande catena commerciale, dove sono intervenute le forze dell’ordine per procedere all’arresto.

Ha preso diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali dell’Esselunga, quando è arrivato in cassa ha tirato dritto (e aggredito il vigilantes che ha cercato di fermarlo). Per lui sono scattate le manette.Un uomo di 60 anni, cittadino italiano, è stato arrestato per tentata rapina impropria fuori.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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