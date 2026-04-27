Il sindaco di Celle Ligure ha deciso di vietare il rilascio di palloncini gonfiati in pubblico. La misura mira a tutelare la fauna locale, che può essere danneggiata dai residui di plastica lasciati dai palloncini. Chi viola il divieto rischia sanzioni che variano da 25 a 500 euro. La decisione è stata presa per ridurre i rischi legati all’abbandono di questi oggetti nell’ambiente naturale.

? Cosa sapere Il sindaco Beltrame vieta il rilascio di palloncini gonfiati a Celle Ligure.. Sanzioni da 25 a 500 euro per proteggere la fauna locale dai detriti.. A Celle Ligure, in provincia di Savona, il sindaco Beltrame ha firmato un’ordinanza che vieta il rilascio e l’uso di palloncini gonfiati con gas più leggeri dell’aria per arginare l’inquinamento e proteggere la fauna locale. La decisione amministrativa colpisce direttamente una pratica consolidata durante le celebrazioni, stabilendo sanzioni pecuniarie che oscillano tra i 25 e i 500 euro per chiunque violi le nuove disposizioni. Il provvedimento non si limita al semplice divieto di far volare questi oggetti colorati, ma introduce anche precise direttive tecniche volte a impedire che i palloncini possano staccarsi e disperdersi nell’ambiente circostante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celle Ligure blocca i palloncini: stop al rischio per la fauna

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