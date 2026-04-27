Celadina una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l’anno

Da bergamonews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il mercato di via Borgo Palazzo si apre alle prime luci dell’alba. È un momento in cui le strade di Bergamo sono ancora quiete, mentre i lavoratori iniziano le operazioni per movimentare ogni giorno circa un milione di quintali di frutta e verdura. I cancelli vengono aperti intorno all’una, dando il via a un’attività che coinvolge molte persone e che rappresenta un pezzo importante del settore agroalimentare locale.

Bergamo. Quando arriviamo al mercato, la città è immersa in un sonno profondo. Ogni notte i cancelli di via Borgo Palazzo si spalancano verso l’ 1. In colpevole ritardo, arriviamo a Celadina un’ora dopo: il via vai dei camion è continuo, nell’ufficio dei guardiani il sonno si combatte con caffè e una serie tv in sottofondo. Ogni anno il mercato ortofrutticolo di Bergamo muove un milione di quintali di merce provienente da ogni angolo del mondo. Per rendere l’idea, è utile la metafora usata dal direttore Andrea Chiodi: per contenere una quantità simile servirebbe una colonna di camion lunga dal casello di Bergamo sull’A4 fino alla stazione di Verona.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Celadina, una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l'anno

Video Celadina, una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l'anno

Notizie correlate

Dal mercato ambulante al punto vendita: apre le porte un nuovo negozio di frutta e verduraIn aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Celadina, una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l’anno; A Bergamo inaugurato il Primavera Park, alla Celadina fino al 24 maggio - Foto e video; La bella stagione porta con sé il divertimento con il Primavera Park alla Celadina.

Digita per trovare news e video correlati.