Celadina una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l’anno

Nella notte, il mercato di via Borgo Palazzo si apre alle prime luci dell’alba. È un momento in cui le strade di Bergamo sono ancora quiete, mentre i lavoratori iniziano le operazioni per movimentare ogni giorno circa un milione di quintali di frutta e verdura. I cancelli vengono aperti intorno all’una, dando il via a un’attività che coinvolge molte persone e che rappresenta un pezzo importante del settore agroalimentare locale.

Bergamo. Quando arriviamo al mercato, la città è immersa in un sonno profondo. Ogni notte i cancelli di via Borgo Palazzo si spalancano verso l’ 1. In colpevole ritardo, arriviamo a Celadina un’ora dopo: il via vai dei camion è continuo, nell’ufficio dei guardiani il sonno si combatte con caffè e una serie tv in sottofondo. Ogni anno il mercato ortofrutticolo di Bergamo muove un milione di quintali di merce provienente da ogni angolo del mondo. Per rendere l’idea, è utile la metafora usata dal direttore Andrea Chiodi: per contenere una quantità simile servirebbe una colonna di camion lunga dal casello di Bergamo sull’A4 fino alla stazione di Verona.🔗 Leggi su Bergamonews.it Celadina, una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l'anno Notizie correlate Dal mercato ambulante al punto vendita: apre le porte un nuovo negozio di frutta e verduraIn aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Celadina, una notte al mercato che muove un milione di quintali di frutta e verdura l’anno; A Bergamo inaugurato il Primavera Park, alla Celadina fino al 24 maggio - Foto e video; La bella stagione porta con sé il divertimento con il Primavera Park alla Celadina. Alla fine del Novecento la fiera del divertimento, dopo tanti spostamenti, sembra aver trovato alla Celadina la sede ideale, passando da Piazza Baroni, nella zona della chiesa di Santa Rita, e per breve tempo nei giardini davanti alla Casa del Popolo (la sede - facebook.com facebook