Cavour in Fiore 2026 | il programma completo della mostra mercato ai piedi della Rocca

Sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 si svolgerà la ventiquattresima edizione di “Cavour in Fiore”, la mostra mercato dedicata al mondo del verde e del florovivaismo. L'evento si terrà ai piedi della Rocca, attirando appassionati e professionisti del settore provenienti dalla regione e oltre. La manifestazione presenta esposizioni di piante, fiori e prodotti legati al settore, con diversi stand e iniziative organizzate durante il fine settimana.

Torna l'appuntamento più atteso dagli appassionati del verde e del florovivaismo: sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 si terrà la ventiquattresima edizione di “Cavour in Fiore”. La manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, trasformerà il centro storico del borgo ai piedi.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Tavola MoS: è il nuovo ristorante gourmet ai piedi della Rocca di LonatoLa Rocca di Lonato del Garda si prepara alla nuova stagione con un progetto di rilancio dei propri spazi di accoglienza che segna un passaggio... Programma completo della Frecciarossa Final Eight 2026 all'Inalpi ArenaNel foyer LBA della Inalpi Arena si svolge oggi un programma articolato di attività pensate per coinvolgere il pubblico, con esperienze interattive,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cavour in Fiore sabato 2 e domenica 3 maggio ai piedi della Rocca; Cavour si trasforma in un giardino a cielo aperto: torna la magia di Cavour in Fiore; Al Castello Cavour di Santena arriva la seconda edizione di Primavera al Castello tra fiori, artigianato e laboratori; Cavour in Fiore, due giorni tra colori, natura e tradizione ai piedi della Rocca. Cavour in Fiore 2026: il programma completo della mostra mercato ai piedi della RoccaSabato 2 e domenica 3 maggio 2026 torna Cavour in Fiore: mostra mercato florovivaistica, visite guidate, musei gratuiti e laboratori per bambini nel centro storico. torinotoday.it Cavour in Fiore, due giorni tra colori, natura e tradizione ai piedi della RoccaUn fine settimana all’insegna della natura, dei profumi e della tradizione. Sabato 2 e domenica 3 maggio torna Cavour in Fiore , la storica manifestazione florovivaistica che da ventiquattro ... giornalelavoce.it Presi di mira i mezzi assicurati alle rastrelliere di piazzetta Cavour a Pordenone. Caccia al responsabile - facebook.com facebook