Catania minorenni rubano in un' abitazione | uno è il figlio del proprietario

Due minorenni sono stati coinvolti in un furto in un’abitazione a Catania. Uno di loro è risultato essere il figlio del proprietario della casa. Il ragazzo, che si era reso irreperibile, è stato fermato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Napoli Centrale. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato con lui una parte del denaro sottratto durante il furto.

In un appartamento nel centro storico di Caltagirone (Catania), due ladri hanno rubato da due casseforti, aperte utilizzando un flex, monili d'oro per circa 100 grammi e 20mila euro in contanti. La polizia ha avviato subito le indagini e una svolta è arrivata dall'analisi dei sistemi di sorveglianza della zona: gli agenti del commissariato hanno scoperto che gli autori sono due minorenni e che uno dei due è il figlio della vittima del furto. Il ragazzo si era reso irreperibile, ma è stato bloccato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Napoli Centrale in possesso di parte dei soldi rubati. Essere figlio della parte offesa lo ha reso non imputabile e quindi è stato riaffidato ai genitori.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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