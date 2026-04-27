CastelBike

Da pisatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolge per la terza volta l’evento chiamato CastelBike, che combina attività sportive all’aperto con la promozione del territorio. L’iniziativa si tiene in una località specifica e coinvolge ciclisti di diverse provenienze. Durante la giornata vengono organizzate percorsi e appuntamenti dedicati agli appassionati di mountain bike e ciclismo su strada. La manifestazione si svolge in un contesto naturale e permette ai partecipanti di esplorare i luoghi circostanti.

Torna per la terza edizione '', l’iniziativa che mette insieme sport all’aria aperta e valorizzazione del territorio.L’appuntamento è per domenica 3 maggio, quando Castelfranco di Sotto ospiterà il raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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