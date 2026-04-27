CastelBike

Si svolge per la terza volta l’evento chiamato CastelBike, che combina attività sportive all’aperto con la promozione del territorio. L’iniziativa si tiene in una località specifica e coinvolge ciclisti di diverse provenienze. Durante la giornata vengono organizzate percorsi e appuntamenti dedicati agli appassionati di mountain bike e ciclismo su strada. La manifestazione si svolge in un contesto naturale e permette ai partecipanti di esplorare i luoghi circostanti.

Torna per la terza edizione '', l’iniziativa che mette insieme sport all’aria aperta e valorizzazione del territorio.L’appuntamento è per domenica 3 maggio, quando Castelfranco di Sotto ospiterà il raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale di.🔗 Leggi su Pisatoday.it #castel #bike #iosonofriuliveneziagiulia Notizie correlate Leggi anche: Castelbike nelle Cerbaie. Sport, natura e territorio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna 'CastelBike': mountain bike e natura protagoniste a Castelfranco di Sotto; Castelbike a Castelfranco di Sotto 3 maggio 2026; Castelbike, sport e ambiente in dialogo; Torna Castel Bike: lunedì la presentazione della terza edizione. Torna 'CastelBike': mountain bike e natura protagoniste a Castelfranco di SottoTorna per la terza edizione CastelBike, l’iniziativa che mette insieme sport all’aria aperta e valorizzazione del territorio ... gonews.it Castelbike nelle Cerbaie. Sport, natura e territorioTerza edizione del raduno di mountain bike organizzato dal Ccn di Castelfranco. Due percorsi nei boschi del comprensorio e nella riserva di Montefalcone. . msn.com Segna la data: il 3 Maggio 2026 torna Castelbike 2026 Una giornata di pura MTB tra i sentieri delle Cerbaie, pensata per chi vuole divertirsi davvero: Natura Due percorsi (24 km e 48 km) Ristori e pastaparty Atmosfera da vero evento Che tu ven facebook