Caso Caturano | la CISL smentisce i nessi con la cronaca giudiziaria

La CISL FP Irpinia Sannio ha dichiarato che le dimissioni di Caturano non sono collegate all’arresto avvenuto di recente. La confederazione ha precisato che non ci sono legami tra i fatti giudiziari e le dimissioni dell’ex rappresentante. La questione è stata oggetto di attenzione pubblica, ma l’organizzazione ha ritenuto di chiarire ufficialmente la propria posizione. La vicenda ha attirato l’interesse dei media locali e degli addetti ai lavori.

? Cosa sapere La CISL FP Irpinia Sannio smentisce il nesso tra le dimissioni di Caturano e l'arresto.. La documentazione protocollata il 27 marzo nega ogni legame con i fatti di cronaca giudiziaria.. La segretaria generale della CISL FP Irpinia Sannio, l’avvocata Sonia Petrucciani, ha inviato una nota formale per smentire le ricostruzioni riguardanti le dimissioni del dottor Caturano, avvenute il 27 marzo. Tra i vicoli dove si intrecciano le storie dei lavoratori e le uffici delle rappresentanze sindacali, la questione assume un peso diverso. La CISL FP Irpinia Sannio ha deciso di esercitare il diritto di replica previsto dall’articolo 8 della Legge 47 del 1948, contestando ufficialmente le informazioni pubblicate in precedenza riguardo al legame tra le dimissioni di Caturano e i recenti fatti di cronaca giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Caturano: la CISL smentisce i nessi con la cronaca giudiziaria Notizie correlate Dimissioni di Costantino Caturano, la nota della CISL FP Irpinia SannioTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota della CISL FP Irpinia Sannio, nel rispetto del diritto di replica, in relazione... Politeama e immobili comunali, Nessi incalza la giunta: interrogazione sul caso del marito dell'assessore Bodero MaccabeoIl caso della promozione degli immobili comunali sui social arriva ufficialmente in consiglio comunale.