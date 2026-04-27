Nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, Pier Ferdinando Casini ha presentato il suo libro “Al Centro dell’Aula dalla Prima Repubblica ad oggi” davanti a una platea composita, con rappresentanti delle istituzioni e molti giovani. A dialogare con lui la conduttrice Myrta Merlino, mentre tra il pubblico e gli ospiti sedevano, tra gli altri, il presidente regionale di Confindustria Gianluigi Traettino, il deputato Marco Cerreto, il magistrato Catello Maresca e i vertici del gruppo Marican, promotore dell’iniziativa. L’intervento si è aperto con un richiamo al territorio e alla bellezza della Reggia, definita simbolo di un’Italia che riesce a esprimere eccellenza e identità quando mette insieme cultura e capacità produttiva.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Casini rilancia il centro: «Ora i partiti ritrovino il valore del confronto»

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