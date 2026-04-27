Un incidente si è verificato su un’autostrada quando un veicolo ha perso del detersivo che si è riversato sulla carreggiata. La fuoriuscita ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti presenti, che sono stati invitati a prestare attenzione mentre il traffico si è rallentato. Il sole alto nel cielo ha accompagnato i momenti di confusione, mentre i soccorritori intervenivano sul luogo dell’incidente.

Il sole splendeva alto nel cielo quando un viaggio ordinario si è trasformato in un incubo di lamiere e asfalto bollente. Due giganti della strada, carichi di merci destinate alla vita quotidiana di migliaia di persone, si sono scontrati con una violenza improvvisa che ha spezzato il ritmo regolare del traffico. In pochi istanti, la carreggiata è stata invasa da un fiume denso e profumato, un miscuglio chimico che ha reso il fondo stradale viscido come una pista di ghiaccio. Mentre le sirene cominciavano a squarciare il silenzio in lontananza, centinaia di automobilisti si sono ritrovati prigionieri nelle proprie vetture, spettatori impotenti di una scena di caos che avrebbe paralizzato la circolazione per ore intere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carico di detersivo si rovescia in autostrada, è panico. “Fate attenzione”

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