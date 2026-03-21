Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di SKY la vittoria contro il Cagliari, affermando di essere contento per il risultato e aggiungendo che la squadra proverà a vincerle tutte. Dopo il match, Buongiorno ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto e ha dichiarato l’intenzione di continuare a lottare per mantenere alta la serie di vittorie.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di SKY la vittoria sul Cagliari di Pisacane. Sulla vittoria“Siamo contenti sia per la vittoria e sia per il fatto che non abbiamo subito gol. Ci siamo aiutati a vicenda in fase difensiva, ma siamo contenti per la vittoria che ci permette di concludere bene questo ciclo di partite”. Sulla classifica“Siamo tutti uniti e chi è stato chiamato in causa ha risposto presente e non abbiamo mai mollato, adesso siamo contenti di aver recuperato calciatori che ci daranno una mano. Per quanto riguarda la classifica, pensiamo partita dopo partita cercando di vincerle tutte e poi vediamo cosa accadrà”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno: “Contento per la vittoria, proveremo a vincerle tutte”

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