Nel paese si registrano nuovi episodi di violenza, con gruppi armati che hanno attaccato vari obiettivi strategici in diverse zone e nella capitale. Le operazioni sono state condotte in modo simultaneo, creando un quadro di caos diffuso. La situazione si sviluppa in un momento di alta tensione politica e di potenziali rischi di destabilizzazione. La comunità internazionale rimane attenta agli sviluppi, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

Il paese torna al centro dell’attenzione internazionale dopo una nuova ondata di violenza: gruppi armati hanno messo in atto azioni simultanee contro obiettivi considerati strategici, con scontri segnalati in più aree del Paese e anche nella capitale. La situazione resta in evoluzione e le autorità non hanno diffuso, al momento, un quadro completo su vittime e danni. Secondo le informazioni disponibili, gli attacchi avrebbero preso di mira installazioni militari e infrastrutture sensibili, esercitando ulteriore pressione sulla giunta al potere e sulla tenuta del dispositivo di sicurezza. Il bilancio complessivo non è ancora stato ufficializzato.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caos nel paese, gruppi armati nella capitale! Rischio colpo di Stato

Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi

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