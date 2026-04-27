Cantinajazz ' Spring is here' a Marina di Pisa

Quindici anni fa l'ultima volta in tv di Lamberto Sposini. E ci manca tantissimo Finalmente la primavera esplode, insieme al desiderio di tornare al mare, e CantinaJazz, lo spettacolo multisensoriale che inviata a "degustare la musica e ascoltare il vino", propone un evento sul mare, tutto dedicato alla primavera: "Spring is here!", sab. 2 maggio alle 20:30 al Fortino (Marina di Pisa). Un inno alla primavera, nei calici (dell'Uccelliera e del Conte degli Azzoni), nell'Olio di Buti, nel Caffè Trinci, nei piatti (tutti di pesce, del Fortino) e nel cuore, grazie alle armonie dei CantinaJazz quintet con Michela Lombardi! L'evento inizia con toni di primavera fresca per poi evolvere verso sapori e suoni quasi estivi (qualcuno ha detto "abbinamento tra pesce e rosso"?).🔗 Leggi su Pisatoday.it

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