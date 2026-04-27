I carabinieri hanno fermato un cantiere a Sellia Marina in Calabria, denunciando la presenza di tre operai senza regolare contratto e riscontrando rischi strutturali gravi. L’intervento ha portato al blocco dei lavori e all’applicazione di sanzioni pari a 100.000 euro. La vicenda riguarda un’operazione di controllo durante la quale sono stati identificati irregolari e problemi di sicurezza nel sito di costruzione.

? Cosa sapere Carabinieri bloccano cantiere a Sellia Marina per tre operai irregolari e gravi rischi strutturali.. Sanzioni per 100.000 euro dopo il ritrovamento di macchinari non a norma e assenza sicurezza.. Mercoledì 22 aprile, i Carabinieri della Stazione di Sellia Marina hanno individuato tre operai senza contratto e una serie di pericoli strutturali durante un’ispezione in un cantiere edile calabrese, portando alla sospensione dei lavori e a sanzioni per circa 100.000 euro. L’operazione, avvenuta nella mattinata dello scorso mercoledì, ha l’intervento coordinato dei Carabinieri con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e dei tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro Crotone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantiere in Calabria: stop ai lavori e 100.000€ di sanzioni per il nero

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