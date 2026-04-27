Canale 5 sta sperimentando nuovi orari per le proprie trasmissioni serali, seguendo l'esempio di Rai1 che già domenica prossima apporta modifiche agli orari tra il segmento di access e la prima serata. La decisione, annunciata da Pier Silvio Berlusconi, viene attuata dalla rete pubblica, mentre quella commerciale si prepara a testare queste variazioni. La modifica riguarda principalmente la programmazione della ruota e degli spettacoli serali.

L’idea originaria è di Pier Silvio Berlusconi ma la prima ad attuarla è stata Rai1 che domenica prossima cambierà gli orari serali tra access e prime time. Come scritto nel post dedicato, Affari Tuoi si allungherà fino alle 22 circa e poi linea alla serie Roberta Valente: Notaio in Sorrento con un solo episodio fino alle 23. Un test, tra l’altro non inedito perché avvenne già anni fa, e ora passa all’azione anche la rivale Canale 5 che lunedì prossimo cambierà gli orari tra Ruota e prima serata. La Ruota della Fortuna, così come Affari Tuoi, darà la linea a 1 solo episodio della serie a seguire. I Cesaroni dunque andranno in onda non per 2 ore ma solo per 1 ora circa.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 SI ADEGUA A RAI1: NUOVI ORARI TEST PER LA RUOTA E LA PRIMA SERATA

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