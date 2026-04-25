Da tempo si discute di cambiamenti nell’offerta serale della Rai1, con annunci riguardanti nuovi orari tra “Affari Tuoi” e la prima serata. Recentemente, la rete ha iniziato a sperimentare questa revisione, suscitando reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e il pubblico. La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di un dirigente di alto livello, che aveva anticipato la possibilità di modifiche già nel 2025.

Se ne parla da tempo, a partire dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi del 2025, ma tocca alla Rai passare dalle parole ai fatti, non senza polemiche. Mentre tra web e social, con il supporto di alcune personalità dello spettacolo che si sono fatte portavoce dell’inizio e quindi della fine sempre più tardi di serie e show, Rai e Mediaset fanno il contrario. Nel dettaglio, l’ultima puntata di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” andrà in onda con singoli episodi da 60 minuti circa nelle serate di domenica 3 e domenica 10 maggio a partire dalle ore 22 circa. Affari Tuoi si allunga dunque come La Ruota della Fortuna che termina sempre intorno alle 22, tranne il sabato sera dove Maria De Filippi e Milly Carlucci compiono il miracolo di farli chiudere alle 21.🔗 Leggi su Bubinoblog

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RIVOLUZIONE RAI1: NUOVI ORARI TRA AFFARI TUOI E PRIMA SERATA COME TEST

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