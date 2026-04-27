La ministra canadese ha annunciato che il paese potrà accedere al piano industriale Made in Europe, un'iniziativa volta a rafforzare la collaborazione tra Canada e Unione Europea. La proposta mira a creare nuove opportunità nel settore industriale e a facilitare lo scambio di tecnologie e risorse tra le due entità. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle alleanze strategiche internazionali nel quadro delle sfide poste da Stati Uniti e Cina.

? Cosa sapere La ministra Mélanie Joly propone al Canada l'accesso al piano industriale Made in Europe.. L'alleanza mira a bilanciare l'influenza di Washington e Pechino tramite l'Industrial Accelerator Act.. Ottawa punta a entrare nel perimetro dell’autonomia industriale europea proponendo l’accesso al piano Made in Europe, una mossa strategica che mira a stabilire un coordinamento tra medie potenze per bilanciare l’influenza di Washington e Pechino. La richiesta arriva direttamente dalla ministra dell’Industria canadese, Mélanie Joly, che ha manifestato la volontà di avviare colloqui con l’Unione europea per garantire un accesso reciproco ai mercati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada e UE: l’alleanza strategica per sfidare USA e Cina

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