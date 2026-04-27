Campionato buttato Il Lentigione fa il blitz Ma è troppo tardi

Nel match tra Trevigliese e Lentigione, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 2-1, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. La Trevigliese ha schierato in campo diversi sostituti, inserendoli tra il 16’ e il 26’ minuto. La partita si è conclusa con il Lentigione che ha portato a casa i tre punti, anche se i giochi erano ormai decisi.

TREVIGLIESE 1 LENTIGIONE 2 TREVIGLIESE: Maccherini, Ottini (26’ st Pesenti), Del Carro, Caporali, Molinari (16’ st Moraschi), Ruggeri (26’ st Locatelli), Montalbano, Ortelli (1’ st Valagussa), De Respinis, Nghama (1’ st Ciarmoli), De Gradi. A disp. Bersanetti, Brambilla, Romani, Di Palma. All. Carminati. LENTIGIONE: Gasperini, Bita (39’ st Miglietta), Nava, Nanni (35’ st Mordini), Masini, Penta, Battistello, Alessandrini, Mele, Cellai (19’ st Montipò), Nappo. A disp. Pagani, Cavacchioli, Sueri, Pari, Jassey, Cudini. All. Pedrelli. Arbitro: Barbetti di Arezzo (Casale di Formia e Elsino di Ostia Lido). Reti: pt 5’ Battistello; st 9’ Del Carro, 11’ Penta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato buttato. Il Lentigione fa il blitz. Ma è troppo tardi Notizie correlate Lentigione bum bum. Fa il blitz e balza in testaSASSO MARCONI LENTIGIONE SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Prasso (29’ st Galassi), Geroni, Tarozzi, Gobbo, Gamberini, Gattor (25’ st Armaroli),... Trump: ‘alleati più disponibili su Hormuz ma é troppo tardi’WASHINGTON, 19 MAR – “Gli alleati stanno diventando più disponibili” nel loro impegno sullo stretto di Hormuz ma “è troppo tardi”. Contenuti di approfondimento Campionato buttato. Il Lentigione fa il blitz. Ma è troppo tardiTREVIGLIESE 1 LENTIGIONE 2 TREVIGLIESE: Maccherini, Ottini (26’ st Pesenti), Del Carro, Caporali, Molinari (16’ st Moraschi), Ruggeri (26’ st Locatelli), Montalbano, ... msn.com Serie D: la squadra di Marchini deve evitare i play out, ma la trasferta di Crema è pericolosa. Il Lentigione a Treviglio. La Correggese non può più sbagliareA soli due turni dal termine il campionato di Serie D non ha ancora emesse i suoi verdetti, se non quello della retrocessione diretta del Tuttocuoio. Il Lentigione (nella foto a sinistra Valerio Nava) ... sport.quotidiano.net