Campionato buttato Il Lentigione fa il blitz Ma è troppo tardi

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Trevigliese e Lentigione, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 2-1, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. La Trevigliese ha schierato in campo diversi sostituti, inserendoli tra il 16’ e il 26’ minuto. La partita si è conclusa con il Lentigione che ha portato a casa i tre punti, anche se i giochi erano ormai decisi.

TREVIGLIESE 1 LENTIGIONE 2 TREVIGLIESE: Maccherini, Ottini (26’ st Pesenti), Del Carro, Caporali, Molinari (16’ st Moraschi), Ruggeri (26’ st Locatelli), Montalbano, Ortelli (1’ st Valagussa), De Respinis, Nghama (1’ st Ciarmoli), De Gradi. A disp. Bersanetti, Brambilla, Romani, Di Palma. All. Carminati. LENTIGIONE: Gasperini, Bita (39’ st Miglietta), Nava, Nanni (35’ st Mordini), Masini, Penta, Battistello, Alessandrini, Mele, Cellai (19’ st Montipò), Nappo. A disp. Pagani, Cavacchioli, Sueri, Pari, Jassey, Cudini. All. Pedrelli. Arbitro: Barbetti di Arezzo (Casale di Formia e Elsino di Ostia Lido). Reti: pt 5’ Battistello; st 9’ Del Carro, 11’ Penta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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