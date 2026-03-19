In una dichiarazione recente, un rappresentante ha affermato che gli alleati stanno mostrando una maggiore disponibilità a intervenire nello stretto di Hormuz, ma ha aggiunto che il momento è ormai passato. La frase riflette un cambiamento nelle posizioni di alcuni paesi riguardo alla questione, suggerendo che l'opportunità di agire potrebbe essere sfuggita. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento ufficiale a Washington.

WASHINGTON, 19 MAR – “Gli alleati stanno diventando più disponibili” nel loro impegno sullo stretto di Hormuz ma “è troppo tardi”. Lo ha detto Donald Trump durante un incontro nello Studio Ovale con la premier giapponese. ANSA (askanews) – Un impegno condiviso da sei nazioni (Italia compresa) per consentire la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa è stata annunciata oggi in una nota congiunta, sottoscritta oltre che da Roma dai leader di Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Paesi Bassi. Della questione, il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato anche con il segretario generale della Nato Mark Rutte, insieme al presidente francese Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘alleati più disponibili su Hormuz ma é troppo tardi’

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