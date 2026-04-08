Cambiocampo

Dopo più di vent'anni di dominio nel tennis maschile da parte di Federer, Nadal e Djokovic, due giovani ventenni hanno iniziato a farsi strada nel circuito. Uno di loro ha conquistato una vittoria importante in un torneo recente, segnando un cambiamento nella scena tennistica. La loro presenza sta suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che assistono a un possibile passaggio di consegne generazionale.

Per vent'anni Federer, Nadal e Djokovic hanno dominato il tennis maschile: poi due ventenni, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si sono presi la scena e spartiti tutti gli Slam del 2024 e del 2025 creando un nuovo tennis fatto del loro gioco, della loro rivalità e del loro essere opposti e complementari. È iniziata un’altra epoca del tennis e Giri Nathan l’ha seguita tutta, partita per partita. 🔗 Leggi su Ilpost.it Salone Internazionale del Libro: Giri Nathan, autore di Cambiocampo (Altrecose)Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta Cambiocampo - il nuovo numero di Altrecose - di Giri Nathan. Cambio campo e nuovi giorni di allenamento