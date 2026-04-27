Dopo la partita tra Milan e Juventus, i giornali hanno criticato Andrea Cambiaso per la sua prestazione. Gli analisti sportivi hanno evidenziato che il giocatore si è trovato troppo spesso fuori posizione durante il match. La sua performance è stata valutata negativamente da diversi quotidiani, che hanno sottolineato le difficoltà riscontrate durante la partita. La critica si concentra principalmente sugli aspetti difensivi e sulla distribuzione in campo.

di Angelo Ciarletta Andrea Cambiaso è stato bocciato in pieno dai giornali dopo la sua prestazione in Milan Juve di ieri sera. Vediamo l’analisi completa sul difensore. La Juve riflette sulle prestazioni individuali fornite nel pareggio contro il Milan, con un focus particolare sulle difficoltà incontrate da alcuni calciatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prova di Andrea Cambiaso è stata insufficiente, meritando un voto 5 in pagella.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore è caduto nel tranello teso da Alexis Saelemaekers, che dopo soli venti minuti di gioco lo ha costretto a rimediare un’ammonizione pesante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso bocciato in pieno dai giornali dopo la sua prestazione in Milan Juve: «Troppo spesso fuori posizione»

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