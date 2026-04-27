Il Lions Club Pietrarossa ha piantato sette querce nel giardino Sotto il Monastero a Caltanissetta. L’operazione mira ad arricchire lo spazio verde della zona, coinvolgendo attivamente i soci del club. La piantagione si inserisce in un intervento di valorizzazione del giardino, che si trova nel centro della città. La cerimonia di piantumazione si è svolta alla presenza di alcuni membri del club e della comunità locale.

? Cosa sapere Il Lions Club Pietrarossa ha piantato sette querce nel giardino Sotto il Monastero a Caltanissetta.. L'intervento nell'area del parco Testasecca promuove la biodiversità e il benessere sociale locale.. Sette nuovi esemplari di quercia sono stati piantati nel pomeriggio di oggi nel giardino Sotto il Monastero a Caltanissetta, grazie all’iniziativa del Lions Club Pietrarossa nell’ambito della Settimana Lions per l’Ambiente. L’operazione, promossa da Lions Italia in coordinamento con il Distretto 108Yb Lions Sicilia, ha la partecipazione sul campo del Presidente Enzo Falzone, insieme alla Segretaria Sandra Serpente e al Cerimoniere Antonio Alberto Stella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: 7 nuove querce per il verde del giardino Sotto il Monastero

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