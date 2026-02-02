Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale
Con la chiusura della sessione invernale, la Roma annuncia l’acquisto di Bryan Zaragosa. La squadra di Gasperini ha rinforzato l’attacco, nonostante il no di Raspadori. Arrivano anche Malen, Robinio Vaz e Venturino, per dare più peso alla rosa in vista delle ultime partite della stagione.
I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la finestra di gennaio ma non solo. Tanto lavoro per Massara per regalare a Gasp nuovi innesti Si chiude con l’annuncio di Bryan Zaragosa la sessione invernale del mercato della Roma. I giallorossi, nonostante il no di Raspadori, hanno puntellato il reparto offensivo come richiesto da Gasperini con l’arrivo dello spagnolo che si aggiunge a quelli di Malen, Robinio Vaz e Venturino. Sul fronte usciti rimasti i big in scadenza come Dybala e Pellegrini, salutati invece Bailey e Baldanzi. Nuova avventura in Inghilterra per Bove dopo il malore accusato in campo nel 2024.🔗 Leggi su Romatoday.it
SONO TANTO DELUSO!! LA ROMA CHIUDE IL MERCATO ESTIVO SENZA ACQUISTI E CESSIONI. VOGLIO SPIEGAZIONI!!
Ultime notizie su Roma Calciomercato
Argomenti discussi: Abraham finanzia il nuovo colpo della Roma: Massara a caccia di un esterno; Calciomercato Roma 2025-26: acquisti e cessioni dei giallorossi; Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di Massara; Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione invernale.
Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su FrattesiCalciomercato, le news di oggi 30 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it
Calciomercato, ultimo giorno LIVE. Diretta scritta: trattative, ufficialità. I colpi di Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Cosa può accadere oggi?CALCIOMERCATO - Segui la diretta scritta sulle principali operazioni di mercato nazionali e internazionali dell'ultimo giorno di affari. eurosport.it
Calciomercato Roma, offerta last minute: Ferguson ha chi... Altro - facebook.com facebook
LIVE Calciomercato Roma - Zaragoza, affare chiuso: scambio di documenti in corso #ASRoma #Calciomercato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.