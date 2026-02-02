Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale

Con la chiusura della sessione invernale, la Roma annuncia l’acquisto di Bryan Zaragosa. La squadra di Gasperini ha rinforzato l’attacco, nonostante il no di Raspadori. Arrivano anche Malen, Robinio Vaz e Venturino, per dare più peso alla rosa in vista delle ultime partite della stagione.

I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la finestra di gennaio ma non solo. Tanto lavoro per Massara per regalare a Gasp nuovi innesti Si chiude con l’annuncio di Bryan Zaragosa la sessione invernale del mercato della Roma. I giallorossi, nonostante il no di Raspadori, hanno puntellato il reparto offensivo come richiesto da Gasperini con l’arrivo dello spagnolo che si aggiunge a quelli di Malen, Robinio Vaz e Venturino. Sul fronte usciti rimasti i big in scadenza come Dybala e Pellegrini, salutati invece Bailey e Baldanzi. Nuova avventura in Inghilterra per Bove dopo il malore accusato in campo nel 2024.🔗 Leggi su Romatoday.it

