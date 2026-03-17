Juve Tonali costoso | si punta Goretzka In fascia piace Dodò

La Juventus sta pianificando il mercato estivo con diverse priorità. Si valuta l’acquisto di un mediano, un portiere, un esterno destro e un attaccante. Per il centrocampo, si pensa a Goretzka come possibile sostituto di Tonali, considerato troppo costoso. Tra i nomi in lista c’è anche Dodò, che interessa come esterno. La società si prepara a ripartire con obiettivi di rafforzamento della rosa.

Torino, 17 marzo 2025 – Un mediano, un portiere e un esterno destro, oltre a un attaccante. Queste sono le priorità della Juventus a giugno, quando ripartirà il progetto di rilancio con l’ambizione di tornare in lotta per i trofei. Lo spartiacque è rappresentato dalla qualificazione alla Champions che può garantire 50-60 milioni di euro di ricavi: sarà bagarre fino alla fine con Como e Roma. Se in attacco è tutto in divenire, con Dusan Vlahovic di nuovo in odor di rinnovo e la coppia David-Openda sull’uscio, ma dipenderà alle offerte, qualcosa la Juve può muovere già oggi sul mediano e sull’esterno. I nomi sono quelli di Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco e Dodò della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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