Calciomercato Roma esplorazione Frattesi | nuovo sondaggio con l’Inter

Mentre la stagione di Serie A si avvicina alla sua fase più intensa, la Roma ha avviato i primi sondaggi per il calciomercato estivo, focalizzandosi su un centrocampista già nel mirino in passato. La società ha avviato contatti con altri club per valutare una possibile trattativa, mentre si parla di un interesse anche dall’Inter. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi.

Mentre il campionato di Serie A entra nella sua fase più calda, la Roma inizia a tessere la trama per il calciomercato estivo, rimettendo nel mirino un vecchio e mai dimenticato obiettivo: Davide Frattesi. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il club capitolino avrebbe effettuato nuovi sondaggi negli ultimi giorni per raccogliere informazioni sulla situazione del centrocampista in forza all’ Inter, muovendosi in parallelo con l’interesse manifestato anche dal Napoli. Il profilo dell’azzurro, cresciuto proprio nel vivaio di Trigoria, rappresenterebbe l’innesto ideale per dinamismo e senso del gol, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il calcio verticale di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, esplorazione Frattesi: nuovo sondaggio con l’Inter Notizie correlate Calciomercato Inter, pronto l’affondo decisivo per Kone ma la Roma fa muro: no a Frattesi, Gasperini vuole luidi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri vogliono affondare per Koné ma la Roma vuole Carlos Augusto e non Frattesi come parziale... Sondaggio Napoli per Frattesi: il giocatore lascia l’Inter questa estateDavide Frattesi, centrocampista dell’Inter, pronto a cambiare squadra il prossimo anno. Altri aggiornamenti Inter-Frattesi, sarà addio: lo vogliono Roma e Napoli, a gennaio aveva il volo prenotato per NottinghamLa fine dell'avventura del centrocampista italiano con l'Inter si concretizzerà in estate. msn.com Davide Frattesi non può aspettare oltre l'Inter e la Roma, comunque vada sarà sul mercatoFrattesi è ancora seguito dalla Roma, che vorrebbe trovare la chiave per convincere l'Inter stavolta il centrocampista deve lasciare il club per rilanciare una carriera bloccata ... sport.virgilio.it