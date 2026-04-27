Calciomercato Inter LIVE | sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz

Sul calciomercato dell'Inter, nelle ultime ore, si è concretamente conclusa la trattativa per Nico Paz, che non arriverà più in nerazzurro. La redazione di Inter News 24 ha seguito in tempo reale tutte le trattative, aggiornando su indiscrezioni, incontri ufficiali e affari finalizzati. Sono state riportate le ultime novità riguardo i trasferimenti e le operazioni in corso, senza commenti o analisi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 26 APRILE Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Como.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: AS - Como, il Real Madrid riscatta Nico Paz: niente Inter; Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026); Inter, idea Mastantuono se sfuma Nico Paz? Operazione da 50 milioni; Calciomercato Inter LIVE | sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz. Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026)Calciomercato Inter news: il centrocampista dell'Udinese piace molto ai nerazzurri mentre la stella argentina è sempre più vicino al Real (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it #Darmian in scadenza seguito da #Torino e #Monza. #calciomercato #inter - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com