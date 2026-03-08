Calcio la Juventus strapazza il Pisa in Serie A Como corsaro a Cagliari l’Udinese blocca l’Atalanta

Nella giornata di sabato della Serie A, la Juventus ha battuto il Pisa, mentre il Como ha vinto in trasferta contro il Cagliari. Il match tra Udinese e Atalanta si è concluso con un pareggio. Con questi risultati, il Como e la Juventus si sono portati avanti in classifica rispetto a Udinese e Atalanta. Solo fatti confermati dai risultati sul campo.

Gli anticipi del sabato della Serie A fanno registrare i successi del Como e della Juventus, rispettivamente ai danni di Cagliari e Pisa, mentre termina in parità il match tra Udinese ed Atalanta: in virtù di questi risultati i lariani ed i bianconeri allungano sugli orobici in classifica. Il Como passa per 1-2 a Cagliari: vantaggio lariano al 14? con Baturina, ma i sardi pareggiano con Esposito al 56?. Il gol partita lo mette a segno Da Cunha al 76?. La Juventus cala il poker nella ripresa contro il Pisa, sconfitto per 4-0: al 54? vantaggio di Cambiaso, al 65? raddoppio di Thuram, al 75? tris di Yildiz, in pieno recupero la quaterna di Boga. L' Atalanta rimonta l'Udinese e trova il pareggio per 2-2: friulani in vantaggio al 39? con Kristensen, poi al 55? arriva il raddoppio ospite con Davis.