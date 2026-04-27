Calcio Dilettanti | pisane tutte sconfitte

Nel campionato di Promozione, tutte le squadre pisane hanno subito sconfitte nella giornata di sabato. Le squadre promosse sono Lampo Meridien e Mobilieri Ponsacco, mentre nel girone C si giocherà uno spareggio tra Rufina e Casentino per definire un’altra promossa. La stagione si avvia alla conclusione con queste sfide decisive e risultati definitivi.

Pisa 27 aprile 2026 – In Promozione promosse Lampo Meridien e Mobilieri Ponsacco, mentre sarà spareggio tra Rufina e Casentino nel girone C. Nel girone B, ai play-out sarà derby Cuoiopelli – San Miniato. Nel girone A semifinale Pietrasanta-Montelupo, in finale lo Jolo. Nel girone A, l’Urbino Taccola chiude la stagione con un’altra sconfitta, 2 – 0 a San Piero a Sieve. Stagione terminata con la retrocessione in Prima Categoria. Questo il tabellino San Piero a Sieve: Becchi, Frilli, Iaquinandi (70' Bonifazi), Baluganti, Cassai S. (75' Pozzi), Bencini, Ciari (51' Susini), Barzagli (77' Galeotti), Maenza, Maio (60' Martini), Cassai N.. A disposizione Romei, Galeotti, Fedele, Angiolini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfitte Notizie correlate Leggi anche: Calcio dilettanti. Nelle coppe avanzano tutte le ferraresi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio. Dilettanti: Calci che vittoria!; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; Il Parma batte il Pisa 1-0 e conquista la salvezza matematica. Al Tardini è festa; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi. Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfittePisa 27 aprile 2026 – In Promozione promosse Lampo Meridien e Mobilieri Ponsacco, mentre sarà spareggio tra Rufina e Casentino nel girone C. Nel girone B, ai play-out sarà derby Cuoiopelli – San Minia ... lanazione.it Calcio. Dilettanti: pisane tutte sconfittePisa 2 marzo 2026 – Entrambe sconfitte le pisane nel campionato di Promozione. Nel girone A l’Urbino Taccola cade 3 – 1 in trasferta a Pietrasanta. Dopo mezzora parziale di 3 – 0 per i locali,nel ... lanazione.it Bagnasco Calcio | Festeggia la squadra del mister presidente Nicolino, che condanna il Langa alla retrocessione - facebook.com facebook #Calcio #SerieA Festa scudetto rimandata per l'Inter. Il Torino, sotto di due reti fino al 61', chiude il match pareggiando grazie al rigore decisivo di Vlasic. I nerazzurri potranno brindare domenica prossima in caso di vittoria contro il Parma Foto Ansa x.com