Torna la Bussola Digitale | corsi gratuiti per tutti i cittadini sui servizi online della pubblica amministrazione Ecco il calendario

Torna la Bussola Digitale ad Ancona con la seconda edizione e propone corsi gratuiti rivolti ai cittadini interessati a migliorare la propria conoscenza dei servizi online della pubblica amministrazione. L’iniziativa include un calendario di appuntamenti rivolti a chi vuole imparare a usare strumenti digitali per accedere facilmente ai servizi pubblici. I corsi sono aperti a tutti e senza costi.

