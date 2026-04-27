Cagliari colpo alla Marina | sgomberato deposito con 11kg di droga

A Cagliari, la polizia ha sgomberato un deposito nel quartiere Marina dove sono stati trovati e sequestrati 11 chili di droga, tra hashish e marijuana. Due giovani sono stati arrestati durante le operazioni della Squadra Mobile, che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’azione volta a contrastare il traffico illecito nella zona.

? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta due giovani a Cagliari con 11 chili di droga.. Il sequestro di hashish e marijuana colpisce un deposito nel quartiere Marina.. Gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato una coppia di ventisettenne e ventitreenne nel cuore di Cagliari, scoprendo un deposito con 8,6 chilogrammi di hashish e 2,4 chilogrammi di marijuana tra piazza del Carmine e vico Malta. Il controllo del territorio, volto a proteggere le zone più frequentate della città, ha portato gli investigatori a sventrare un sistema di spaccio che aveva come obiettivo principale il quartiere Marina. La vicenda è iniziata con un’osservazione mirata degli agenti, i quali hanno notato un atteggiamento sospetto nei due giovani coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, colpo alla Marina: sgomberato deposito con 11kg di droga Notizie correlate 22enne senza lavoro trovato con centinaia di euro addosso a Como, scoperto un deposito di drogaUn arresto e il sequestro di hashish e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como. Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola al pettoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita a Cagliari: è stato colpito al petto da un colpo di pistola all'interno di un cortile di un palazzo Tragedia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tgcom24: Cagliari, 23enne ucciso a Monserrato da un colpo di pistola Video; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola; Sant’Elia, tre milioni per mettere in sicurezza il costone costiero fino a Marina Piccola; Giovane ucciso con un colpo di pistola a Monserrato (Cagliari): l’omicidio in strada nella notte. Polizia di Stato Cagliari: oltre 11 kg destinati alla movida della Marina...la Polizia di Stato ha tratto in arresto una coppia di 27 e 23 anni per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di ... sardegnareporter.it Cagliari, tentata rapina alla Marina: arrestato un 38enneTentata rapina, sabato sera, in un mini-market di via Lepanto, nel quartiere cagliaritano della Marina. Un uomo, armato di pistola giocattolo, ha minacciato il cassiere ma è stato messo in fuga per la ... unionesarda.it La spiaggia di Cagliari del Poetto vista dal lungomare di marina Piccola - facebook.com facebook Vertenza Bekaert, i sindacati in Prefettura a Cagliari: «Trecento posti di lavoro a rischio» x.com