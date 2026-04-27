Brescia | presentazione del libro di Andrea Cominini Oltraggio al regime

La tragica vicenda dei fratelli Gimitelli nell'era fascista. Alcuni ricordi di racconti che un bambino ha sentito in casa riaffiorano alla memoria a distanza di anni, e il bambino diventato adulto, e divenuto uno storico, si chiede come mai i fatti che hanno generato quei racconti siano stati.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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