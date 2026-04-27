Brescia | Platone nella Silicon Valley

A Brescia, la libreria Florville e il Circolo Tucidide organizzano un nuovo incontro nel ciclo chiamato Il Dissenso della Civiltà. L’evento prevede conferenze, dibattiti e lezioni magistrali. La serie di appuntamenti si focalizza su temi legati alla cultura, alla filosofia e al confronto intellettuale, coinvolgendo relatori e pubblico in discussioni aperte e approfondite. La data e i dettagli specifici dell’appuntamento saranno comunicati prossimamente.

La libreria Florville e il Circolo Tucidide annunciano un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Il Dissenso della Civiltà - Conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. Platone nella Silicon Valley. Filosofia dell'intelligenza artificiale con Simone Regazzoni. Sabato 16 aprile, alle 2o a Palazzo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Infiltrati nella Silicon Valley: i tre ingegneri iraniani accusati di aver rubato dati e segreti aziendaliInformazioni strategiche su microchip e sistemi crittografici sottratte da aziende tecnologiche americane finiscono all’estero, mettendo a rischio...