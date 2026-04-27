A partire dal 25 aprile, il parco della Zizzola a Bra riapre al pubblico offrendo accesso gratuito. Il parco comprende sentieri naturalistici, il museo Casa dei braidesi e una mostra dedicata all'artista Gianni Gaschino. La riapertura permette di visitare questi spazi senza costi e di scoprire le esposizioni presenti all’interno del sito, che si trova nel centro della città.

? Cosa sapere Il parco della Zizzola a Bra riapre il 25 aprile con accesso gratuito.. Il sito offre sentieri, museo Casa dei braidesi e mostra di Gianni Gaschino.. Il parco della Zizzola riapre ufficialmente il 25 aprile 2026 a Bra, offrendo ai cittadini l’accesso gratuito al verde e al museo Casa dei braidesi durante ogni fine settimana fino alla fine di ottobre. Con il sorgere del sole in questo sabato di primavera, uno dei polmoni più amati della città torna a respirare insieme alla comunità. Il percorso che si snoda tra natura, storia e arte non è solo un luogo di passaggio, ma un punto di osservazione privilegiato sulle colline circostanti, un baluardo dove la memoria locale si intreccia con il paesaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bra, riapre la Zizzola: natura, storia e arte in totale gratuità

Notizie correlate

Leggi anche: Pordenone 2027: guida gratuita per scoprire storia e natura

Pasqua a Montepulciano. Fra arte, musica e natura. Riapre la torre del ComuneLa Pasqua a Montepulciano offre l’occasione per trascorrere del tempo tra arte, musica e natura, con iniziative nei palazzi del centro storico ed...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: A Bra riapre la Zizzola, il cuore panoramico della città tra natura, storia e arte; La Zizzola riapre le porte; Bra, da sabato torna visitabile la Zizzola: parco e museo aperti ogni fine settimana; Piena funzionalità per l’Asti-Cuneo. Il sindaco Fogliato: Adesso attenzione alle opere di adduzione.

La Zizzola riapre al pubblico: da sabato 25 aprile parco e museo tornano a BraGratuiti i fine settimana fino a fine ottobre e, in anticipo per l’arte, la mostra di Gianni Gaschino Dalla realtà all’emozione – I miei paesaggi ... targatocn.it

Dal 25 aprile riapre la Zizzola di BraA partire da sabato 25 aprile i visitatori potranno accedere gratuitamente al parco tutti i sabati e le domeniche fino a fine ottobre, dalle 10 alle 18 con orario continuato. Accesso gratuito con i me ... targatocn.it

A cura di Marco Fiorini BRA – "Si conclude oggi, domenica 26 aprile , la mostra Dreaming in art ospitata nelle sale del palazzo Mathis. Nelle ultime settimane la rassegna ha animato il panorama culturale cittadino con una proposta ampia e multidisciplinare. Il - facebook.com facebook

Il gran gol di Teoman Gunduz nel pareggio casalingo contro il Bra x.com