Borsa | Europa in calo nel finale con Wall Street Milano -0,1%

Le borse europee si sono chiuse in calo nel finale di giornata, seguendo l’andamento dei listini statunitensi. Wall Street ha registrato una perdita di circa lo 0,3%, e anche le principali piazze europee hanno mostrato segni di nervosismo. A Milano, l’indice principale ha chiuso con una diminuzione dello 0,1 per cento. La seduta è stata caratterizzata da una generale flessione degli investimenti nella maggior parte dei mercati.

Borse europee nervose nel finale, con tutti gli indici in calo in linea con l'andamento dei listini Usa, che lasciano sul campo lo 0,3% circa. Madrid cede lo 0,05%, Milano lo 0,1%, Parigi e Francoforte lo 0,35% e Londra lo 0,55%. Si assesta a 80 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ma salgono i rendimenti dei titoli di stato a partire da quello italiano, in crescita di 6,1 punti al 3,87%. In rialzo di 4,5 punti al 3,04% quello tedesco e di 5,7 punti al 3,69% il rendimento annuo francese. In calo il dollaro a 85,24 centesimi di euro, a 159,28 yen e 73,81 penny. Debole anche l' oro (-0,75% a 4.673 dollari l'oncia), mentre allunga il passo il greggio (Wti +2,78% a 97 dollari al barile e Brent +3,44% a 108,96 dollari al barile).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borsa: Europa in calo nel finale con Wall Street, Milano -0,1% Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1,45% Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borse Ue pagano i timori sull'Iran e non sfruttano il rally a Wall Street. Milano -0,2%, petrolio a 100; Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in calo; Borsa: l'Europa in calo guarda a Wall Street, Milano -1,4%; Borsa: Europa in calo nel finale con Wall Street, Milano -0,1%. Borsa: Europa in calo nel finale con Wall Street, Milano -0,1%Borse europee nervose nel finale, con tutti gli indici in calo in linea con l'andamento dei listini Usa, che lasciano sul campo lo 0,3% circa. Madrid cede lo 0,05%, Milano lo 0,1%, Parigi e Francofort ... ansa.it Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in calo(ANSA) - MILANO, 22 APR - Le Borse europee proseguono in calo la seduta anche dopo l'avvio positivo di Wall Street. Londra cede lo 0,11%, Parigi lo ... notizie.tiscali.it Wall Street Italia was live. - facebook.com facebook Wall Street snobba la guerra: S&P500 e Nasdaq ripartono da nuovi massimi storici in vista di una settimana piena di trimestrali. Focus sulle Big Tech e sui loro ingenti investimenti in AI: si parte mercoledì con Microsoft, Amazon, Meta e Alphabet. Il servizio di @ x.com