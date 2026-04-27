Bolzaneto pedone investito in via Argine Polcevera | in giallo al Galliera

Un uomo di 65 anni è stato investito da uno scooter in via Argine Polcevera, nei pressi dei due tunnel bassi a Bolzaneto. L'incidente è avvenuto lungo la strada e il pedone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Un uomo di 65 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter in via Argine Polcevera, all'altezza dei due tunnel bassi. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata.Secondo le prime informazioni, il pedone stava camminando a bordo strada in direzione delle gallerie quando.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gra: pedone investito, mezzo ribaltato e caos al km 32,900 Pedone investito da un'auto sul ponte Italia: 62enne grave al MaggioreUn uomo di 62 anni è stato investito da un'auto, mentre si trovava lungo Ponte Italia a Parma.