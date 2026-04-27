Blocco Air Campania | sciopero e protesta per i subappalti in Campania

Lunedì 27 aprile, i lavoratori di Air Campania hanno organizzato uno sciopero e una protesta presso il Centro Direzionale di Napoli. Circa 60 persone hanno manifestato contro i subappalti affidati a società esterne, causando la temporanea sospensione delle linee urbane ed extraurbane della regione. L'agitazione è stata indetta dall'USB, coinvolgendo principalmente i dipendenti del settore. La mobilitazione ha portato a un blocco temporaneo delle attività di trasporto pubblico nella zona.

? Cosa sapere Sciopero Usb Air Campania lunedì 27 aprile blocca linee urbane e extraurbane campane.. 60 lavoratori protestano al Centro Direzionale di Napoli contro i subappalti alle società esterne.. Dalle 8:30 alle 12:30 di questo lunedì 27 aprile 2026, il servizio Air Campania subirà un blocco totale con disagi che colpiranno le linee urbane ed extraurbane nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. L’interruzione del servizio è stata indetta dall’Usb trasporti per una protesta di quattro ore. Contemporaneamente, dalle 10:00 fino alle 13:00, circa 60 lavoratori si raduneranno presso la sede della Regione Campania, situata all’Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, proprio davanti alla Direzione Generale per la Mobilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Air Campania: sciopero e protesta per i subappalti in Campania Notizie correlate USB, protesta contro il subappalto di linee dell'Air CampaniaStamattina buona iniziativa della USB, nonostante le pessime condizioni meteo, contro il subappalto di alcune linee del deposito di Calata... Ieri in Campania: L’ultimo saluto al piccolo Domenico. Autista Air Campania aggredita durante il servizioTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 4 marzo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raffica di scioperi nella settimana dal 20 al 27 aprile, ecco l'elenco; Italia appesa ai camion: cinque giorni di sciopero possono paralizzare il Paese; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città. Usb trasporti- Air Campania: il presidio alla Direzione generale Mobilità della Regione CampaniaNon si ferma lo stato di agitazione proclamato dal sindacato USB trasporti contro le decisioni dell’Air Campania, che ha deciso il subaffidamento di parte del servizio di TPL a società private, a cau ... irpiniaoggi.it Usb Trasporti contro Air Campania, 4 ore di sciopero il 27 aprileNon si abbassa la guardia conto la decisione dell’Air trasporti Campania di esternalizzare le 6 linee del deposito Calata Capodichino. 4 ore di sciopero, dalle 8.30 alle 12.30, di lunedì 27 aprile so ... irpiniaoggi.it I Carabinieri durante un posto di blocco a Giugliano in Campania hanno intercettato Vincenzo Nettuno, latitante da 3 anni - facebook.com facebook