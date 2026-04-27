Blitz dei Carabinieri | sequestrata area di 500 mq e denunciate 5 persone

Durante un controllo sul territorio nel casertano, i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno sequestrato un’area di circa 500 metri quadrati destinata allo smaltimento illecito di materiali edili. Durante l’operazione sono state denunciate cinque persone coinvolte nell’attività illegale. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti nella zona.

Nuovo colpo al fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti nel casertano. Nella mattinata di controlli sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Carabinieri di Frignano hanno scoperto e interrotto un’attività di sversamento abusivo di materiali edili in un’area periferica del comune di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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