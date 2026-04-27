Lunedì 27 aprile, a Biella, la giornata si è caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. La temperatura massima ha raggiunto circa 24,3°C, con schiarite alternate a momenti di nuvolosità, mentre l’umidità si è attestata al 46%. In serata, si è registrato un calo della temperatura, che è scesa a circa 12,6°C, evidenziando la presenza di instabilità nel territorio.

? Cosa sapere Biella registra 24,3°C con schiarite e umidità al 46% questo lunedì 27 aprile.. Il calo termico verso i 12,6°C in serata segna l'instabilità del territorio biellese.. Il cielo sopra Biella e l’intera provincia si presenta questo lunedì 27 aprile con una copertura nuvolosa molto densa, che ha interessato la notte con un tasso di nubi pari al 98% e temperature stazionarie intorno ai +12,2°C. Le condizioni atmosferiche che hanno accolto il risveglio della nostra comunità sono caratterizzate da un’umidità piuttosto marcata, ferma all’86%, con venti provenienti dal quadrante Sud-Sud Ovest che soffiano a una velocità di 8,7 kmh. Mentre le prime luci del mattino iniziano a filtrare tra le nuvole sparse, il tempo sembra voler offrire un piccolo sollievo rispetto alla pesantezza della notte trascorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, meteo instabile: schiarite e picco di 24°C prima della sera

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