Belvedere Marittimo | l’81° della Liberazione è un monito all’unità

A Belvedere Marittimo si è svolta la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione, con una commemorazione al Monumento ai Caduti. La giornata ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti locali, riuniti per ricordare quegli eventi e onorare chi ha perso la vita in quel periodo. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni, senza particolari incidenti o variazioni rispetto alle edizioni passate.

? Cosa sapere Belvedere Marittimo, 27 aprile 2026: commemorazione dell'81esimo anniversario della Liberazione al Monumento ai Caduti.. Il sindaco Vincenzo Cascini invoca coesione sociale contro le divisioni per difendere l'autodeterminazione.. Il 27 aprile 2026, la comunità di Belvedere Marittimo si è radunata presso il Monumento ai Caduti per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dalle forze naziste e fasciste, onorando chi ha sacrificato la propria esistenza per la patria. La giornata è iniziata con un piccolo corteo che ha attraversato le strade del borgo, partendo da Piazza Giovanni Amellino sotto la guida della Banda Musicale Santa Cecilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belvedere Marittimo: l’81° della Liberazione è un monito all’unità Notizie correlate Belvedere Marittimo: allarme sul bilancio, la minoranza attacca? Cosa sapere Il gruppo Futura contesta il bilancio 2026 di Belvedere Marittimo durante la seduta del 21 aprile. Memoria e impegno civile per l'81° anniversario della LiberazioneOggi, 25 aprile, la città di Verona rafforza la memoria collettiva celebrando l’81° anniversario della Liberazione con un programma istituzionale che...