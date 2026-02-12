Il Borgo Franceschino come non l' avete mai visto | l' incontro che svela i suoi lati nascosti

Domani, alle 17.30, alla Biblioteca Civica Hortis, si terrà il primo appuntamento di “Sentieri urbani”. L’incontro si concentrerà sul Borgo Franceschino, un quartiere che si rivela diverso da come si vede di solito. Gli organizzatori vogliono far scoprire i suoi angoli nascosti e le storie che si celano tra le sue vie. Sarà un’occasione per conoscere meglio un luogo meno noto ma ricco di significato.

Domani, venerdì 13 febbraio alle ore 17.30 alla Biblioteca Civica Hortis (via della Madonna del Mare, 13, secondo piano) primo appuntamento con “Sentieri urbani: passeggiate tra parole e paesaggi, due incontri dedicati alla scoperta di luoghi “minori” ma ricchi di memoria e significati. Trieste è spesso raccontata attraverso alcuni luoghi simbolici che ne riflettono la storia e l’immaginario letterario. Ma quali storie custodiscono gli spazi meno noti della città, quelli che attraversiamo ogni giorno o che accompagnano le nostre passeggiate domenicali? A questa domanda prova a rispondere Sentieri urbani: passeggiate tra parole e paesaggi.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Borgo Franceschino

