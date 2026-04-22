Briritmica conquista in Belgio la scena internazionale alla 4th Forza Cup e sale sul podio

Alla 4th Forza Cup, una competizione internazionale di ginnastica ritmica svoltasi in Belgio, la scuola di Reggio Calabria ha ottenuto risultati di rilievo. L'evento ha visto la partecipazione di atlete provenienti da vari Paesi europei. La squadra ha dimostrato eleganza, determinazione e talento durante le esercitazioni e le esibizioni, contribuendo a portare il nome della città sul podio.

Eleganza, determinazione e talento puro. La scuola di ginnastica ritmica Briritmica conquista la scena internazionale alla 4th Forza Cup, prestigiosa competizione che ha riunito atlete provenienti da diversi Paesi europei, portando in alto il nome di Reggio Calabria con risultati di assoluto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Talamona sul podio internazionale: la Filarmonica conquista il secondo posto al Flicorno d’OroGrande soddisfazione a Talamona per lo straordinario risultato ottenuto dalla Filarmonica locale, protagonista nei giorni scorsi a Flicorno d’Oro di... Sci alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Villars sur Ollon e conquista la Coppa del MondoDopo la giornata di pausa dalle gare di ieri, la settimana dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo è proseguita oggi con le due sprint...