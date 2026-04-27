Auto investe e uccide un pedone a Villongo nella Bergamasca | morta una donna

Un'auto guidata da un uomo di 31 anni ha investito e causato la morte di una donna lungo la strada provinciale Sp31 a Villongo, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha causato la morte sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Un'auto, guidata da un ragazzo di 31 anni, ha investito e ucciso un pedone lungo la strada provinciale Sp31 a Villongo (Bergamo). A perdere la vita una donna di 64 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto carabinieri e polizia stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Villongo, auto investe pedone: muore una donna di 64 anniVillongo (Bergamo), 27 aprile 2026 – Un’altra tragedia colpisce le strade della bergamasca. Investe due 17enni a Dalmine nella Bergamasca e scappa: alla guida una donna sotto l’effetto di alcolAlla guida dell'auto pirata una donna di 40 anni, incensurata, ora indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna; Famiglia uccisa su via Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontale; Incidente nella notte: schianto contro un muretto a Oria e auto ribaltata a Brindisi. Soccorse cinque persone; Muore nello schianto in A14. Il camionista lavorava a Faenza. Auto investe e uccide un pedone a Villongo nella Bergamasca: morta una donnaUn'auto, guidata da un ragazzo di 31 anni, ha investito e ucciso un pedone lungo la strada provinciale Sp31 a Villongo (Bergamo) ... fanpage.it Villongo, auto investe pedone: muore una donna di 64 anniLo schianto fatale è avvenuto nella bergamasca sulla strada SP81: inutili i soccorsi la vittima, travolta da un 31enne, è deceduta sul colpo ... ilgiorno.it Auto li sfiora, poi li investe dopo un confronto: due ossolani in ospedale. La denuncia dell’Ossola Cycling Team: “Un gesto folle”. Articolo completo nelle storie - facebook.com facebook Prenestino, 17enne ruba auto e nella fuga investe un uomo ift.tt/FX9Nxwq x.com