Auto d' epoca e ballerini swing | a Romentino c' è il Vintage party

A Romentino si tiene il Vintage Party, un evento dedicato agli appassionati di auto d’epoca e musica swing. La giornata prevede spettacoli di ballo con ballerini professionisti, giochi tradizionali, un mercatino vintage e l’esposizione di veicoli storici, tra cui Volkswagen e maggiolini d’epoca. Sono presenti anche attività per bambini e l’opportunità di condividere un picnic all’aperto con i partecipanti.

Musica, ballerini swing, giochi di una volta, mercatino vintage, esposizione Volkswagen e maggiolini d'epoca, spettacolo per bambini e anche possibilità di fare un picnic in compagnia. Domenica 3 maggio a Romentino dalle 11 alle 18 è Vintage party in centro paese. Il fulcro sarà la piazza San.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Pietrarsa: al via la mostra “Vintage Vibes” tra treni storici e auto d’epocaPietrarsa ospita "Vintage Vibes": una mostra imperdibile tra locomotive storiche e auto celebri, come la Fiat di Anna Magnani e i capolavori di... Leggi anche: Incidente a Romentino, schianto tra un'auto e un furgone: un morto e un ferito Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 9° Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: il programma, gli eventi collaterali e le limitazioni al traffico; Roma torna capitale dell’auto d’epoca con il Concorso d’eleganza Anantara; Millennium Expo 2026, a Roma auto e moto d’epoca all’Ippodromo delle Capannelle; III Edizione della manifestazione Giro in auto d’epoca inclusione sociale. Asta Villa d’Este, le auto più belle e particolariBroad Arrow, per i giorni del Concorso d’Eleganza, ha rilasciato l’elenco ufficiale delle vetture che compongono i 78 lotti ... ruoteclassiche.quattroruote.it Millennium Expo 2026, a Roma auto e moto d’epoca all’Ippodromo delle CapannelleÈ tutto pronto per l’appuntamento dedicato agli appassionati di auto e moto storiche, l’edizione numero 42 di Millennium Expo, che si terrà all’ippodromo delle Capannelle sabato 18 e domenica 19 ... tg24.sky.it Tesla condannata in Norvegia a risarcire i proprietari delle Model S dopo un aggiornamento che riduceva autonomia e velocità di ricarica. https://auto.everyeye.it/notizie/aggiornamento-tesla-model-s-sentenza-rischia-costare-milioni-azienda-873497.htmlut - facebook.com facebook Due auto ribaltate nella notte al Poetto, sette feriti: cinque in codice rosso x.com