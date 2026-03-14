Si cambia posto alla ricerca di più soldi e meno stress

Nel 2025, molte persone si sono rivolte all’ufficio vertenze della Cisl per cercare nuove opportunità di lavoro, spesso per ottenere salari più alti e ridurre lo stress. I lavoratori cercano supporto e consulenza quando decidono di cambiare impiego, affrontando così un percorso che riguarda più aspetti della loro condizione lavorativa. Il numero di richieste è in crescita rispetto agli anni precedenti.

Tanti si rivolgono all’ ufficio vertenze della Cisl quando cambiano lavoro. Nel 2025 hanno bussato 1.123 persone che hanno rassegnato le dimissioni, in leggera flessione rispetto al 2024 (1.237 lavoratori), segno che il mercato del lavoro è leggermente più stabile. Il 43% dei dimissionari è nella fascia 30-50 anni, mentre il 23% sono giovani dai 18 ai 30. C’è più attenzione alla qualità della vita: la ricerca di aziende che offrono alcuni giorni di smart working e flessibilità nella programmazione delle ferie durante l’anno e non solo nel mese di agosto. Il picco di dimissioni si registra nel settore terziario, con 466 casi, seguito dai metalmeccanici (240) e a distanza dagli edili (120) e poi alimentari, tessile, chimica e trasporti, che in valore assoluto contano dalle 50 alle 65 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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