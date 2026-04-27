Nella giornata di domenica 26 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi trasmessi nel pomeriggio. Tra i programmi più seguiti ci sono stati Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera. I numeri raccolti riguardano le audience registrate durante le puntate trasmesse sulle diverse reti televisive, offrendo uno sguardo dettagliato sulla performance degli show nella giornata di ieri.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 26 aprile 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera | Domenica 26 aprile 2026

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